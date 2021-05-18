«Выбрались из Москвы»: Арнтгольц уехала с мужем в горы

Фото: instagram.com/tarntgoltsofficial

Российская актриса Анна Хилькевич опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта видео, как взвешивается утром. Весы показали 45,8 кг. Позже звезда раскрыла, как ей удаётся держать себя в форме.

На самом деле я ничего такого специального не делаю для того, чтобы оставаться в небольшом весе. Я просто не ем перед сном, даже если очень сильно хочу есть. Правильно питаюсь....