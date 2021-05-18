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«Выбрались из Москвы»: Арнтгольц уехала с мужем в горы

12:56, 18 мая 2021
Татьяна Арнтгольц Татьяна Арнтгольц Фото: instagram.com/tarntgoltsofficial

Актриса Татьяна Арнтгольц уехала отдохнуть в Сочи вместе со своим супругом Марком Богатырёвым. Она поделилась совместной фотографией в Instagram. 

На снимке муж и жена позируют на фоне фуникулёра и уходящих вдаль заснеженных гор.

Выбрались на чуток из Москвы! Кайф. Вверху — горы, внизу — море!написала счастливая актриса.

Поклонники порадовались за актёров, отметив, что они отлично смотрятся вместе, и пожелали им прекрасного отдыха.

Гармоничная пара! Счастья вам! — написала одна из подписчиц.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова показала в Instagram очередное фото с отдыха на Мальдивах. Она продемонстрировала стройную фигуру, которая восхитила поклонников. На снимке знаменитость позирует на фоне моря в раздельном купальнике и лёгкой белой накидке. Многие фанаты согласились, что звезда с каждым годом выглядит всё шикарнее и шикарнее. Подписчики осыпали ведущую комплиментами, оценив красивые виды и купальник звезды. Однако больше всего восхищения вызвала её фигура.

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