«Выбрались из Москвы»: Арнтгольц уехала с мужем в горы

Гармоничная пара! Счастья вам! — написала одна из подписчиц.
Ранее телеведущая Анфиса Чехова показала в Instagram очередное фото с отдыха на Мальдивах. Она продемонстрировала стройную фигуру, которая восхитила поклонников. На снимке знаменитость позирует на фоне моря в раздельном купальнике и лёгкой белой накидке. Многие фанаты согласились, что звезда с каждым годом выглядит всё шикарнее и шикарнее. Подписчики осыпали ведущую комплиментами, оценив красивые виды и купальник звезды. Однако больше всего восхищения вызвала её фигура.