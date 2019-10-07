https://static.news.ru/photo/fadb2590-e944-11e9-b7a6-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Зайцев Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press

Знаменитый кутюрье Вячеслав Зайцев согласился пройти тест ДНК ради установления отцовства в отношении внезапно объявившегося «внебрачного сына». На этот статус претендовал 40-летний модельер Иван Рыбников из Орска, который сейчас известен в столичном мире моды.

Поводом для заявления мужчины стала история, рассказанная его матерью о мимолётном знакомстве с Вячеславом Зайцевым 40 лет назад. Плодом этого знакомства, по словам тогда замужней женщины, и стал Иван, который на своей родине — в Орске уже в детском возрасте проявлял склонности к шитью. Отличался будущий модельер не только увлечением, но и эпатажной внешностью, о чём его мать — Мария Ивановна рассказала на ток-шоу «Пусть говорят».

О знакомстве со знаменитым модельером женщина рассказала как об очень скоротечном. По её словам, она заблудилась в ЦУМе, будучи в Москве, растерялась, и тут на её пути встретился молодой Зайцев, которому она якобы очень понравилась. Модельер угостил её пирожным, а после увёз на квартиру.

О том, что он может быть сыном всемирно известного модельера, Иван Рыбников узнал всего полгода назад, хотя до этого уже успел познакомиться с Зайцевым в качестве коллеги и даже проникнуться к нему тёплыми чувствами. Опекающий молодёжь кутюрье не стал возмущаться, узнав о своём «внебрачном» сыне, и даже согласился пройти тест на определение родства. К сожалению для орского модельера, результат оказался отрицательным, что не помешало всемирно известному модельеру пожелать молодому коллеге успехов, здоровья и даже похвалить его как «талантливого художника».

Ранее News.ru сообщал, что западные журналисты называли Вячеслава Зайцева «Красным Диором». Он был лицом советской моды и при этом долго оставался невыездным. Одевал жён членов ЦК и ютился в однушке в Новогиреево. На примерки, проходившие на номенклатурных рублёвских дачах, он часто приезжал голодным: Зайцев был разведён, не обихожен женщиной, деньги у него не задерживались.