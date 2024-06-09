Второй ребенок, помощь Донбассу, роман с Дитковските: как живет Чадов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актер Алексей Чадов станет отцом во второй раз. Новостью о пополнении в семье поделилась его жена Лейсан Галимова. Что известно об их отношениях, как Чадов помогает Донбассу, что говорил об уехавших артистах?

Что известно о личной жизни Чадова

Модель Галимова опубликовала пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена), она позировала в облегающем черном платье с разрезом, подчеркивающим округлившийся живот. Ей также сделали мокрую укладку и вечерний макияж. Поклонники поздравили пару в комментариях.

О тайной свадьбе Чадова и Галимовой стало известно в декабре прошлого года. Пара не афишировала поход в ЗАГС, но стала появляться на публике с обручальными кольцами.

Позднее Чадов рассказал, что его свадьба прошла в закрытом кругу, присутствовали только близкие. Говоря о своей супруге, артист отметил ее природный интеллект и признался, что с ней всегда можно поговорить на любые темы.

«Она очень умная женщина от природы. Есть женщины, которые наделены таким женским природным интеллектом, его нужно только распаковать. Поэтому я могу с Лейсан на разные темы говорить, мы очень хорошие друзья», — поделился актер.

Известно, что артист с 2006 по 2009 год состоял в отношениях с актрисой Агнией Дитковските. Спустя несколько лет они возобновили отношения, а в конце августа 2012 года поженились. В 2014 году у них родился сын Федор, еще через год пара объявила о разводе.

«Проблемы, недомолвки копились давно, ведь не бывает совсем уж внезапных разрывов. Когда люди расстаются, не бывает одного виновного. Мы оба хотели создать счастливую семью, но взгляды на то, какой она должна быть, разошлись», — делилась Дитковските.

Как Чадов помогает Донбассу, что говорит об уехавших коллегах

Алексей Чадов вместе со своим коллегой по фильму «9 рота» Сосланом Фидаровым участвовал в сборе гуманитарного груза для жителей Донбасса.

«Я поддерживаю своего друга Сослана Фидарова в организации гуманитарной помощи детям. Политика — дело взрослых, и дети не должны страдать от боевых действий! Они беззащитны перед тем, что творится сейчас в Донбассе. Я взываю ко всем: будьте людьми — не обижайте детей», — сказал Чадов.

Артист не высказывался напрямую о спецоперации, но рассказал о своем отношении к переехавшим за границу коллегам. По его мнению, «люди уезжают из страны, чтобы абстрагироваться», и у них есть на это право. При этом он сам не намерен покидать родину. По словам Чадова, он чувствует себя счастливым только в России.

«А куда я могу уехать? Даже если бы у меня что-то было за границей. Это дико неудобно, некомфортно — переезжать. Мы переезжаем в другой мир», — сказал он на YouTube-шоу «Алена, блин!».

Чем занимается Алексей Чадов

Артист в 2022 году дебютировал в качестве кинорежиссера, представив фильм «Своя война. Шторм в пустыне». В 2023 году под его руководством вышла картина «За Палыча!», где он выступил в роли режиссера и продюсера.

«Я всегда мечтал создавать что-то свое, мне нравится быть начальником своего творческого производства. Когда ты фильм придумал, написал и снял — это гораздо интереснее, чем быть просто приглашенной звездой», — сообщил он KP.RU.

На счету Алексея Чадова более 70 ролей в кино. Несмотря на увлечение режиссурой, заканчивать актерскую карьеру он не намерен. В текущем году артист сыграл одну роль в сериале «Соседка».

«Я так люблю свою профессию, что уйти из нее просто невозможно — это моя жизнь. Но сейчас я могу позволить себе сниматься только в тех фильмах и проектах, в которых хочется бежать на площадку», — отметил актер.

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