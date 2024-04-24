«Все от мужа»: экс-участница Comedy Woman назвала самые дорогие подарки Наталья Медведева призналась, что все самые дорогие подарки ей дарил муж

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Наталья Медведева

Экс-участница Comedy Woman Наталья Медведева призналась, что никогда не получала дурацких подарков. При этом все самые дорогие презенты знаменитости дарил супруг. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru она объяснила, что речь идет о брендовых сумках, драгоценностях и земле.

Самый дорогой? Ну наверное… земля. От своего мужа. Ну так, сумки какие-то брендовые, но опять же средние. Я, честно говоря, не трудоголик. А, ну еще драгоценности, камни, без украшений и в украшениях. Ну все от мужа, от мужа самые дорогие подарки, — поделилась Медведева.

При этом артистка добавила, что любит сюрпризы. Говоря о странных подарках, она вспомнила историю своего товарища. По ее словам, ему подарили сырую свиную голову. Медведева выразила надежду, что никогда не окажется в такой же ситуации.

Ранее еще одна бывшая участница Comedy Woman Елена Борщева рассказала, что общается с коллегами по шоу на мероприятиях и дружит с Натальей Медведевой и Надеждой Ангарской. Борщева добавила, что сейчас, спустя долгое время, она понимает, что уйти можно было немного по-другому и избежать конфликта, но она ни о чем не жалеет.