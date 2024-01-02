«Все было написано Моцартом»: солист «Иванушек» о трендах в музыке Певец Туриченко заявил, что сейчас идет тренд на музыку 90-х и 80-х

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кирилл Туриченко

На сегодняшний день в поп-музыке идет тренд на стиль 1980-х и 1990-х годов, рассказал 5-tv.ru солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко. По словам исполнителя, в любой современной композиции можно найти намек на творчество прошлых лет.

Все было написано Моцартом, Бетховеном. И все, что сейчас делается, если глубоко посмотреть, — все старомодно. Нот всего семь, ты просто их меняешь, меняешь темп, ритм и все. И если копнуть гармонию любой современной песни, — это все те же 80-е. Сегодня идет тренд на музыку 90-х, 80-х, — заявил певец.

По словам музыканта, при создании аранжировок новых песен стало популярно использовать звучание ретро-синтезаторов. Также современные исполнители применяют обработки треков и эффекты, которые были распространены 30-40 лет назад.

Ранее стало известно, что в декабре начались съемки сериала про поп-группу «Комбинация», которая приобрела популярность в начале 1990-х. Режиссером выступает Никита Власов («Лада Голд», «Мажор в Сочи»). В ролях задействованы Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев и другие. Сериал повествует о творческом пути участниц «Комбинации» Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой, Юлии Козюльковой и Зоси Костыко.