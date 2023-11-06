«Все болит»: бросившая пить Слава поправилась на семь килограммов Отказавшаяся от алкоголя Слава рассказала, что поправилась и начала болеть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слава (Анастасия Сланевская)

Певица Слава (Анастасия Сланевская) в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что после серии видео, записанных в состоянии алкогольного опьянения, начала вести трезвый образ жизни. Артистка предположила, что из-за отказа от спиртного она стала чаще болеть и поправилась на семь килограммов. 43-летняя исполнительница отметила, что в нетрезвом виде ведет себя неадекватно.

Как бросишь бухать, весь организм к чертовой матери полетел. Спина болит, [грудь] болит, все болит, кашель не проходит, потолстела на шесть-семь килограммов, уже все платья перешила... А когда бухаю, [ерунду] начинаю нести, вы сами видели. Вот и что делать? Либо быть здоровой, но нести [ерунду], либо быть жирной и больной, но адекватной, не выпивать? Где золотая середина? Все-таки надо вернуться в алкоголизм. Шучу! — заявила Слава.

Ранее Слава заявила, что может раскрыть тайны певца Филиппа Киркорова и хирурга Тимура Хайдарова. По словам исполнительницы, узнав о них, женщины больше не захотят ложиться под нож доктора и ходить на концерты артиста. Слава также попросила Киркорова и Хайдарова «убрать руки от женщин».

До этого Слава рассказала, что снимает стресс после скандала с хирургом Тимуром Хайдаровым в ночных клубах с мужским стриптизом и позволяет себе выпить. Артистка заявила, что не употребляет запрещенных препаратов, и пожелала своим поклонникам не обращать внимания на сплетни.