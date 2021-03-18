Врачи назвали болезнь Тодоренко опасной и неизлечимой

https://static.news.ru/photo/e75edd4e-87e6-11eb-9c72-96000091f725_660.jpg Фото: reginatodorenko/instagram.com

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что страдает от неизлечимой болезни — витилиго. Врачи предупредили, что такой диагноз действительно не поддаётся лечению, а также о том, что он несёт в себе большую опасность.

Витилиго характеризуется тем, что на разных участках кожи пропадает пигмент — меланин. Сама по себе болезнь не приносит никаких страданий, однако участки, где пигмент пропал, более уязвимы для ультрафиолета. Кроме того, медики до сих пор не могут установить, откуда появляется эта болезнь.

Существует миллион теорий, но ни одна не подтверждена. Кто-то говорит, что это иммунное заболевание, кто-то — генетическое, но толком никто ничего не знает, — рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Она добавила, что на сегодняшний день лекарства от этой болезни не существует. Несмотря на то что Тодоренко «лечится» от этого заболевания плазмотерапией, нет никаких доказательств, что такая процедура действительно помогает.

Плазмотерапия — хорошая терапия, она питает кожу, насыщает её всеми нужными микроэлементами и веществами. Чисто теоретически это некий плюс и хуже точно не будет. Но никаких доказательств того, что плазма лечит витилиго, нет. На сегодняшний день эту болезнь не лечит ничего, — добавила врач.

Одно из коварств этой болезни состоит в том, что она бывает ещё и скрытой. Таким образом, как рассказала Егорова, человек может не осознавать, что он болен, пока не встанет под ультрафиолетовое излучение. Под ним заболевший «выглядит, как леопард». К слову, когда появляется одна седая прядь, это тоже является разновидностью витилиго, передаёт телеканал «360».

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Регина Тодоренко призналась, что страдает от неизлечимой болезни — витилиго. Из-за светлого пятна на ноге она раньше очень комплексовала, но сейчас пытается публично бороться с проявлениями этой болезни.