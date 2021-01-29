Врач объяснил смерть Началовой «идиотской цепью случайностей»

https://static.news.ru/photo/667d5254-637a-11eb-98d2-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Василий Шуров, лечащий врач певицы Юлии Началовой, назвал причину смерти артистки, которая до последнего отказывалась от операции на ноге, поражённой гангреной.

По его словам, исполнительница привыкла терпеть боли, когда у неё была подагра. И при гангрене тоже терпела, сообщает MK.RU.

Просто идиотская цепь случайностей. Юлия, пока была в сознании, не давала согласие на ампутацию стопы. А когда специалисты всё же провели операцию, Юлия к тому моменту уже находилась без сознания — было поздно. Начался сепсис, — пояснил врач.

Он отметил, что проблема появилась после ранения пальца ноги. Тогда следовало лишь убрать участок некроза, но Началова его доводы не услышала.

Хотела ходить только на каблучках, — добавил Шуров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Бородина раскритиковала фильм Ксении Собчак про Юлию Началову. Телеведущая считает, что на российском телевидении «любят» вытаскивать грязь после ухода человека из жизни. Про фильм Бородина высказалась по просьбе подписчиков. Её спросили, смотрела ли она эпопею про певицу. Нет, не смотрела, пояснила Бородина.