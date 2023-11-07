Возвращение в РФ, Милохин и СВО: что Моргенштерн сказал в интервью Собчак Рэпер Моргенштерн заявил Ксении Собчак, что хочет вернуться в Россию

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался в интервью Ксении Собчак, что скучает по России и хочет вернуться в страну. Почему артист боится прилетать в Москву, готов ли выступить в зоне СВО?

Что сказал Моргенштерн про возвращение в Россию

Моргенштерн в интервью Собчак, опубликованном на YouTube, рассказал, что «скучает по родным лицам и концертам, которые были у него в многочисленных городах России». По словам артиста, для него «дом — не квартира, а дача, баня и возможность видеть близких людей, включая поклонников».

Рэперу не запрещен въезд в Россию, однако «он опасается приезжать в Москву из-за негативного опыта его товарища — блогера Дани Милохина, который сразу после возвращения на родину покинул ее из-за призывов отправить его проходить срочную службу в армии».

Моргенштерн признался, что боится возвращаться в страну. Исполнитель обратил внимание, что ранее к его деятельности было внимание со стороны «людей очень высоких чинов». По словам рэпера, при прохождении границы ему один из служащих рассказал, что «они обязаны позвонить и получить разрешение или запрет на въезд артиста в страну».

Что сказал Моргенштерн про Мизулину

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина неоднократно возмущалась на предмет творчества Моргенштерна. Она же обвиняла артиста в финансировании из-за рубежа.

В разговоре с Собчак рэпер отметил, что его привлекает «вызывающее» поведение Мизулиной. Музыкант не отрицает, что глава Лиги безопасного интернета имеет добрые намерения и пытается избавить Сеть от фриков, однако он не поддерживает выбранные ею методы.

Что сказал Моргенштерн про СВО

Моргенштерн в интервью Собчак также ответил на вопрос о том, готов ли поехать с концертами в зону проведения спецоперации на Украине. Журналистка привела в пример рэперу поступок солиста группы «Звери» Ромы Зверя, который изменил свою позицию насчет СВО и отправился в Донбасс с выступлениями.

В ответ Моргенштерн сообщил, что «если ему поступит подобное предложение, то он тщательно его обдумает и взвесит все за и против». При этом артист не хотел бы, чтобы его поездку в зону СВО рассматривали как некое политическое высказывание, поскольку он не хочет делать никаких публичных заявлений насчет конфликта на Украине.

Что предложил Моргенштерн певцу SHAMAN

Моргенштерн заметил, что, несмотря на большую популярность в России, певец SHAMAN не занимает лидирующие позиции в музыкальных чартах, которые выстраиваются на основе внимания аудитории.

По мнению рэпера, аудитория SHAMAN — это люди, которые охвачены патриотизмом его композиций, и те, кто «над этим угорает». Моргенштерн считает, что его коллеге надо начать экспериментировать, чтобы завоевать любовь еще большего количества зрителей. В частности, спеть за другую страну.

Моргенштерн не уверен, что SHAMAN мог бы получить ту же популярность, если бы выход его патриотичных песен не совпал с началом проведения спецоперации на Украине.

Когда и почему Моргенштерн уехал из России

Моргенштерн покинул Россию до начала спецоперации. В феврале 2022 года он переехал в Дубай после обвинений председателя Следственного комитета (СК) России Александра Бастрыкина в торговле наркотиками.

«Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях», — заявил Александр Бастрыкин.

В мае 2022 года артиста обвинили в пропаганде наркотиков. Суд усмотрел ее в клипах «Розовое вино — 2» и Family и обязал музыканта выплатить 100 тысяч рублей.

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