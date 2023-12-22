Возвращение к работе, лекарства на всю жизнь: как Агутин пережил операцию Starhit: Агутин вернулся к работе после операции по удалению тромба

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Леонид Агутин

Певец и композитор Леонид Агутин вернулся к работе после перенесенной операции на ногах. Как себя чувствует артист и что известно о его проблемах со здоровьем?

Когда Агутин возобновил работу

20 декабря Telegram-канал StarHit сообщил, что певец вернулся к творческой деятельности. Источник опубликовал видео, на котором Агутин запечатлен с женой Анжеликой Варум на съемках новогоднего фильма под названием «Я тебя люблю — Je t’aime».

«У Леонида Агутина уже все хоп-хей-лала-лей! Певец вернулся к работе после госпитализации и операции по удалению тромба. Вот он в образе уже воркует с женой Анжеликой Варум на съемках новогоднего шоу на KION „Я тебя люблю — Je t’aime“», — пишет StarHit.

О возвращении Агутина к работе 12 декабря сообщал Telegram-канал Mash. По данным ресурса, артист приступил к работе, несмотря на рекомендации врачей.

«По нашим данным, артист уже вернулся к работе, чтобы не пропустить период новогодних корпоративов. Несмотря на рекомендации врачей повременить с выходом на сцену», — отмечалось в публикации Mash.

Источник добавлял, что Агутин уже приступил к решению рабочих задач.

«Певец выбился из графика, но постепенно приступает к решению рабочих вопросов с выступлениями и предстоящими релизами», — писал Mash.

Что известно об операции Агутина

Об экстренной госпитализации Агутина в Москве стало известно 8 декабря. Уточнялось, что народный артист России жаловался на дискомфорт в ноге. Осмотревший композитора врач поставил диагноз «тромбоз глубоких вен».

«Леонид Агутин экстренно госпитализирован в Москве. Предположительно, у него образовался тромб в ноге. По нашим данным, 55-летний артист пожаловался на сильные боли в конечности. В ходе осмотра ему диагностировали тромбоз глубоких вен. Теперь Леониду Николаевичу предстоит лечение, для начала — медикаментозное», — писал Mash.

Сам Агутин вскоре вышел на связь с поклонниками и рассказал, что операция по удалению блуждающего тромба прошла хорошо.

«Ребята, спасибо за заботу и переживания! Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал, растяжение. Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб и срочно меня на операцию отправили. Все прошло хорошо», — сообщал артист в своем Telegram-канале 9 декабря.

На тот момент певец находился под наблюдением врачей, однако собирался вернуться к творческой деятельности в ближайшее время.

«Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это ненадолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!» — писал композитор.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Агутин

Какие лекарства Агутину придется принимать всю жизнь

Музыканту предстоит пожизненно принимать разжижающие кровь препараты. Об этом 12 декабря сообщил Mash со ссылкой на источник из окружения Агутина.

«Операция на сосудах ног прошла хорошо, но теперь необходимо принимать антикоагулянты, которые будут разжижать кровь и предотвращать образование новых тромбов», — писал ресурс.

Mash добавлял, что Агутин чувствует себя хорошо и уже идет на поправку.

Что известно о фильме «Я тебя люблю — Je t’aime», в котором снимается Агутин

Цифровой релиз новогодней музыкальной мелодрамы «Я тебя люблю — Je t’aime» состоится в онлайн-кинотеатре KION 28 декабря. В ленте снялись Сергей Бурунов, Валерия, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Иосиф Пригожин, Кристина Орбакайте, Юлия Пересильд и другие звезды кино и музыки.

«Российские музыкальные исполнители, а вместе с ними и знакомые киногерои заговорили и запели на романтичном языке в стиле французской эстрады 60–70-х», — говорится в описании картины на сайте «Кинопоиск».

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