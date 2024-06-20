Возлюбленная Джейсона Стетхэма показала стройные ноги в мини-платье

Фото: IMAGO/Sebastian Gabsch/Global Look Press

Роузи Хантингтон-Уайтли

Возлюбленная актера Джейсона Стетхэма и бывшая модель Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала фото в облегающем платье. 37-летняя Хантингтон-Уайтли показала стройную фигуру в белом мини-платье на молнии от бренда Alo. Модель распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками.

Роузи Хантингтон-Уайтли живет в гражданском браке со Стетхэмом с 2010 года. В 2016 году знаменитости обручились, но так и не зарегистрировали брак. В 2017 году у пары родился сын Джек.





Ранее певица Анна Семенович опубликовала фото в купальнике во время отдыха в Турции. Артистка сообщила, что прошла курс похудения с помощью диабетического лекарственного препарата. Она отметила, что избежала побочных эффектов и чувствует себя прекрасно. Семенович также призналась, что пока ей удалось избавиться от пяти лишних килограммов и выпирающего живота.



До этого Семенович заявила об успешном похудении к лету при помощи препарата для контроля инсулинорезистентности. Как отметила Семенович, теперь джинсы, которые были до этого малы, стали фактически висеть на ней. Певица осталась довольна своей фигурой.



Также она рассказала, что ее грудь весит 10 килограммов. Исполнительница ответила на вопрос подписчицы об идеальном весе для женщины. Экс-солистка группы «Блестящие» заявила, что параметры индивидуальны для каждого человека.