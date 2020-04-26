Волочкова подала в суд на Дану Борисову

https://static.news.ru/photo/dc9d1a94-87cc-11ea-8620-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская балерина Анастасия Волочкова подала в суд на телеведущую Дану Борисову, которая недавно публично призналась в ненависти к ней и намекнула на алкогольную зависимость экс-звезды Большого театра.

Конечно, у неё есть вредные привычки, а разве это не заметно? Лицо потекло. О какой чести и о каком достоинстве идёт речь? — заявила Борисова изданию Teleprogramma.pro.

По данным Савёловского районного суда Москвы, 6 апреля балерина подала иск о защите чести и деловой репутации против Борисовой и «Экспресс газеты». Предварительное заседание прошло 15 апреля, но суд оставил дело без движения.

Как заявила Борисова, юристы Волочковой допустили ошибки в заявлении, а сама балерина не уплатила госпошлину после подачи иска.

NEWS.ru писал о публичном конфликте телеведущей и балерины. В ноябре 2019 года модельер Марья Зарубина обратилась в полицию, обвинив Борисову в присвоении гонорара за невыполненные рекламные услуги.