https://static.news.ru/photo/680c34e0-c90d-11e9-ab1e-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала, на этот раз из-за мангала с шашлыками. Фото с жарящимся на углях мясом артистка разместила в Instagram , назвав его весьма своеобразно — «Вечный огонь».

Балерина пожаловалась, что её «пытаются откормить», хотя она строго придерживается своей диеты.

Опять эти перепела прилетели к нам. Вы знаете, но я же все равно ем своё. Вот эти салата листики там, огурчики, помидорчики. Меня все равно откормить не удастся. Все равно это друзьям достанется всё, — оставила милую подпись под фото Волочкова.

https://www.instagram.com/volochkova_art/

Балерина даже создала из этого небольшую интригу, предложив подписчикам угадать, что же жарится, завёрнутое в фольгу. И пообещала непременно раскрыть тайну в своём профиле в ближайшие дни.

Узнать о реакции подписчиков невозможно, так как артистка крайне редко открывает комментарии к публикациям.

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