https://static.news.ru/photo/ad5f9904-65a9-11ea-82dc-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Анастасия Волочкова заставила понервничать поклонников, опубликовав видео с сухим льдом. Балерина восторгается тем, как дымится вещество на столе с изысканным ужином.

Поклонники артистки, памятуя о трагедии с блогером Диденко, не разделили восторг балерины. Многие обеспокоились и стали спрашивать, всё ли у примы в порядке.

«Вы живы?», «А это не опасно?», «Надеюсь, без жертв, ох, уж этот сухой лёд», пишут фанаты балерины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель России Александр Гофштейн прокомментировал, что спасти погибших участников вечеринки с сухим льдом было невозможно. Он добавил, что без специальной методики вентиляции лёгких и медицинского оборудования откачать отравленных углекислым газом невозможно.