Собчак назвала враньем причастность к проблемам Блиновской

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Елена Блиновская

Телеведущая Ксения Собчак в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что арест блогера Елены Блиновской произошел не после их интервью, как пишут «проплаченные блогеры», а гораздо позже. Журналистка назвала мифом предположение о том, что «все проблемы начинаются после интервью Собчак». Она также отметила, что Блиновскую арестовали после интервью блогерам Надежде Стрелец и Светлане Бондарчук.

Уже не первый месяц вижу, что всякими проплаченными блогерами разгоняется миф о том, что, мол, «все проблемы начинаются после интервью Собчак». И если давал, то все это из-за нее. <...> Во всем и всегда виновата именно Собчак. <...> Пишут, что после моего интервью у Блиновской начались проблемы. Но это чистое вранье, — подчеркнула Собчак.

Телеведущая отметила, что ее интервью с Блиновской вышло 3 января 2022 года. После Блиновская дала еще два больших интервью: 11 сентября 2022 года — Надежде Стрелец и 18 февраля 2023 года — Светлане Бондарчук.

И буквально через два месяца после интервью Бондарчук — 27 апреля — ее (Блиновскую. — NEWS.ru) задерживают, а на следующий день сажают под домашний арест. Так, может быть, это Светлана Бондарчук виновата в ее посадке? Стрелец? Господь Бог? Нет, на них заказа нет, надо хейтить только Собчак, чтобы, видимо, гости шли к другим, кто в честной конкуренции выиграть не может, — заявила Собчак.

Ранее сообщалось, что российского рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесли в черный список артистов в ОАЭ и могут депортировать из страны после интервью Ксении Собчак, в котором он рассказал, как ловко обходит законы и ограничения в Эмиратах. Сначала у Моргенштерна отменили концерт в клубе Billionare, а позже запретили продавать билеты на свои выступления в стране.

Также после интервью Собчак кардинально изменилась жизнь у балерины Анастасии Волочковой, солистки группы «Тату» Юлии Волковой, жены российского миллиардера Кирилла Шамалова Жанны, экс-футболиста, блогера и владельца клуба «КраСава» Евгения Савина и актера Алексея Панина.