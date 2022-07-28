Внук Ротару сумел спастись от мобилизации Внук певицы Ротару Евдокименко сбежал с Украины во Францию

Фото: vk.com/anatoliy_evdokimenko

Внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко

Внук певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко уехал с Украины во Францию, избежав всеобщей мобилизации. На странице в соцсетях 28-летний мужчина опубликовал фотоснимки с парижских улиц, на которых в том числе видна Эйфелева башня, пишет украинское издание «Страна». В марте внука знаменитости задержали на границе с Молдавией при попытке пересечь украинскую границу.

Сам кейс показательный, что элита уезжает, а простой народ ловят на улицах и отправляют в армию, — прокомментировали новость о побеге Евдокименко авторы проукраинского Telegram-канала «Легитимный».

8 марта стало известно, что на Украине были задержаны девять человек, пытавшихся незаконно пересечь границу с Молдавией. В их числе оказался сын певицы Ротару Руслан Евдокименко, а также внук украинской артистки Анатолий Евдокименко. В соседнюю страну они пытались попасть на лодке.

Ранее жена поэта Ильи Резника Ирина заявила, что Ротару желает победы «националистам и бойцам ВСУ». По ее мнению, певица спонсировала боевиков, зарабатывая на гастролях в России.