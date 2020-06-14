Внешний вид Николая Расторгуева взволновал поклонников

https://static.news.ru/photo/63b6de1c-ae64-11ea-8f98-fa163e074e61_660.jpg Николай Расторгуев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Леонид Агутин опубликовал фотографии с лидером группы «Любэ» Николаем Расторгуевым и Григорием Лепсом после того, как они выступили на большом праздничном концерте «Мы вместе!», посвящённом Дню России.

С Днём России вас, друзья! Будьте счастливы и обязательно здоровы! — написал Агутин в Instagram под своим постом, в котором было несколько фотографий с коллегами по цеху.

Однако поклонники заметили уставший вид Расторгуева и забеспокоились. Некоторые предположили, что музыкант опять борется с серьёзным недугом. Агутин решил вмешаться в обсуждения. По его словам, с лидером «Любэ» всё хорошо. Просто он выбрал неудачный фильтр для снимка.

Ранее NEWS.ru писал, что звёзды российского шоу-бизнеса Сергей Шнуров, Григорий Лепс и Иосиф Пригожин рассорились из-за бедственного положения российских артистов и выборочной господдержки. По данным ФНС, в поддержке отказали Григорию Лепсу, который заявлял, что «лично у него нет никаких проблем и всё в порядке» в ответ на спор Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова.