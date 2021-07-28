Певице Шакире пригрозили тюрьмой из-за неуплаты налогов

Колумбийская певица Шакира рискует попасть на скамью подсудимых из-за подозрений в неуплате налогов, передаёт портал Euro Weekly News. Испанская прокуратура пригрозила исполнительнице расследованием по поводу €14,5 млн, которые звезда якобы не перечислила в бюджет страны, а также тюремным заключением, если вина звезды будет доказана.

По предварительным данным, артистка не платила налоги в 2012, 2013 и 2014 годах. Шакира объяснила это тем, что всё это время проживала на Багамских островах, а в Испанию прилетала редко. Но её слова опровергли налоговики. По их информации, в течение указанного периода исполнительница жила в Испании свыше 183 дней в год. Этого достаточно для получения статуса налогового резидента государства.

Журналисты отметили, что расследование велось около трёх лет, после чего суд пришёл к выводу, что у силовиков есть все основания для привлечения Шакиры к ответственности. Она сможет избежать судебного разбирательства только в том случае, если заключит сделку со стороной обвинения. Если знаменитость признают виновной, ей может грозить тюремное заключение.

Ранее создателей популярного аниме «Истребитель демонов» официально обвинили в неуплате налогов. Им приписывают незаплаченную сумму в размере $1,2 млн. Токийская прокуратура выдвинула обвинения в неуплате налогов японской аниме-студии Ufotable, которая создала популярное аниме по манге «Истребитель демонов».