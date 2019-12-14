Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Певец Сергей Лазарев рассказал о том, что его дети дружны. По его словам, малышам не хватает его внимания, так как он всё время гастролирует.

Есть няни, которые помогают, но я стараюсь много времени уделять детям, — признался музыкант. Он отметил, что сыну Никите уже исполнилось пять лет, поэтому он снисходительно относится к шалостям годовалой...