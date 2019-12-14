Российский юморист Владимир Винокур прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг певца Льва Лещенко. Народный артист нецензурно выражался во время шоу Максима Галкина, чем вызвал критику со стороны общественности.
Это могло выскочить случайно, и ничего страшного в этом нет, — считает артист.
По его словам, такое поведение не присуще Лещенко,
Как писал NEWS.ru, Лещенко дал пояснение насчёт мата в эфире шоу Максима Галкина «Музыкалити». Он думал, что ведущий вырежет нецензурное слово из видео. Певец также отметил, что не видит ничего страшного в мате, тем более что слово прозвучало не на общественном телевидении, а на YouTube.
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