Виктория Боня рассказала, по какой еде скучает, живя в Европе

https://static.news.ru/photo/1b51433a-e44a-11ea-8209-fa163e074e61_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagram.com

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», модель Виктория Боня назвала еду, по которой скучает, проживая в Европе.

Она отметила, что не все продукты можно достать в Европе.

Наверное, больше всего я скучаю по еде, которой нет в Европе: чебуреки, плов, бакинские огурчики, — привели слова модели на портале Teleprogramma.pro.

Она также рассказала, что с отцом её дочери Анджелиной Летиции миллиардером Александром Смерфитом у неё сохранились хорошие отношения. Виктория Боня отметила, что хоть дочь с ней и не проживает, но модель с бывшим мужем стараются готовить для ребёнка одинаковые вещи.

Как писал NEWS.ru ранее, Виктория Боня пожаловалась на одиночество. После расставания с Александром Смерфитом, у неё был роман с 43-летним французским бизнесменом Пьером Андюраном. Однако теперь модель снова одна.