Верка Сердючка отказалась выступать в поддержку ВСУ Верка Сердючка отменила концерты из-за скандала с русскоязычными песнями

Фото: Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press

Андрей Данилко

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, отменил свое выступление на музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024 в поддержку ВСУ, о чем сообщил в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Такое решение артист принял после скандала, разразившегося на его последнем выступлении из-за песен на русском языке. Данилко пояснил, что не успеет в короткий срок «укранизировать программу».

К сожалению, приходится объявить об отмене VERKA SERDUCHKA & BAND на выступлении ATLAS UNITED 2024. Андрей Данилко, известный высоким качеством своих живых выступлений, в столь сжатые сроки и в сложных условиях не сможет подготовить запланированную эксклюзивную программу на соответствующем уровне из-за нехватки ключевых музыкантов, — говорится в официальном сообщении артиста.

Ранее концерт Данилко в Киеве закончился скандалом. Возмущенные зрители покинули площадку прямо во время выступления, поскольку артист исполнил русскоязычные песни, написанные еще до начала специальной военной операции.



В ходе концерта Сердючка также исполнила многие свои хиты, включая обновленную версию песни Dancing Lasha Tumbai, переименованную в Dancing Russia Goodbye. Кроме того, Данилко обратился к исполнительницам, представлявшим Украину на Евровидении, поздравив их.

Позднее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Сердючка поет на русском языке в надежде вернуться в Россию. Эксперт подчеркнул, что исполнитель может рассматривать это в качестве «запасного аэродрома».