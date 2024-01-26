«Вера работает»: Боня назвала сумму, которую просила Брежнева за эскорт Боня: Брежнева просила за свидание $100 тыс. и дорогие часы в подарок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и модель Виктория Боня в эфире Rutube-шоу «Злые языки» уличила украинскую певицу Веру Брежневу в эскорте. По ее словам, в 2011 году артистка просила за свидание с состоятельным мужчиной $100 тыс. и часы за $70 тыс. в подарок. Боня отметила, что хочет развеять «образ белой и пушистой Верочки».

Был у меня один друг, молодой и богатый. И он говорит: «Я всегда мечтал переспать с Верой Брежневой». И мой один очень близкий человек говорит: «Вера работает. Но только она по желанию. И стоит она $100 тыс.». Предлагалось подарить сначала часы, которые стоили под $70 тыс. И дальше она придет на свидание. Если она захочет, пойдет дальше. Если ей человек не понравится, то тогда нет. В итоге он, когда увидел, какие часы она попросила, плюс еще 100 тысяч и без гарантии, сказал: «Спасибо, до свидания!» — рассказала Боня.

Ранее стало известно, что бывшего мужа Брежневой Михаила Кипермана, от которого она воспитывает дочь Сару, объявили в розыск на Украине. Бизнесмен фигурирует в деле о хищении электроэнергии и легализации около $19 млн, полученных от ее продажи.



Предприниматель, предположительно, вывел деньги на счета своих зарубежных фирм, после чего покинул Украину 25 февраля 2022 года. Выехать Киперману помогла поддельная справка об инвалидности. Сейчас бизнесмен может находиться в Женеве. Если его задержат и докажут факт присвоения имущества и отмывание денег, полученных незаконным путем, могут посадить в тюрьму на срок до 12 лет.