Ведущий Соседов согласился заменить Киркорова в шоу «Маска»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Ведущий, музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru заявил, что готов заменить певца Филиппа Киркорова в шоу «Маска» на НТВ. Он отметил, что телешоу яркое и интересное, и ничего подобного на российском телевидении раньше не было.

Я бы согласился поучаствовать. «Маски» — интересное шоу, яркое и необычное. Ничего подобного у нас не было раньше. И сами маски, которые создаются для программы, просто потрясающие, — рассказал Соседов.

По мнению критики, продюсеры «зачастили» с премьерами телешоу. По его словам, «Маска» должна выходить на экраны реже, чтобы не наскучить зрителям.

Единственное, что хочется отметить, что с этим шоу зачастили. Нельзя показывать его так часто. «Маска» — ведь праздник, это не должно быть чем-то обыденным, вечным, иначе зрителям шоу просто наскучит, — заключил Соседов.

Ранее телекритик Александр Горбунов заявил, что певец Николай Басков и музыкальный критик Сергей Соседов могли бы прекрасно заменить народного артиста РФ Филиппа Киркорова в качестве постоянного члена жюри шоу «Маска». По его словам, они оба схожи с Киркоровым по харизме и темпераменту. Однако Горбунов напомнил, что Басков ведет проект на телеканале «Россия» и его не захотят отпускать к конкурентам.