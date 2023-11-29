Ведущая шоу «Алены, блин!» сообщила, кто помог Лель снова стать популярной Ведущая шоу «Алены, блин!» пошутила, что Лель помогли подняться инопланетяне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алёна Жигалова

Ведущая шоу «Алены, блин!», Алена Жигалова заявила, что старые песни – беспроигрышный вариант, их нужно только чуть-чуть подработать и они снова выходят в хит-парады. Таким образом она прокомментировала корреспонденту NEWS.ru популярность песни Кати Лель «Мой мармеладный», добавив, в шутку, что исполнительнице, как известно, «помогают инопланетяне».

Новых песен не напасешься, а старые – немного обработать и – вперед. А Кате Лель, как известно инопланетяне помогают, — сообщила Жигалова.

Ранее сообщалось, что ролики с песней Кати Лель набрали в TikTok более 10 млн просмотров. Иностранцы наперебой заучивают странные словечки mwah-mwah и my marmalade. В роликах дамы надевают на себя шубы и шапки из натурального меха, пытаясь передать образ русской женщины, каким они его себе представляют.

До этого Лель говорила, что не знала, что значит «джага-джага», и подчеркнула, что для нее это «любовь и дружба, нежность и радость». Продюсер Фадеев объяснил, что «это значит „Эй, как дела, все клево“».

Катя Лель неоднократно говорила, что контактировала с инопланетянами. По ее словам, они украли у нее три зуба в 16 лет. В декабре 2022 года в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале артистку поддержала Ирина Подзорова, которая утверждает, что уже много лет контактирует с пришельцем по имени Кирхитон: вместе с ним они путешествуют по планетам, однако женщина не может сфотографировать его или какие-либо детали корабля, поскольку там не работает телефон.