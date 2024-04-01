Васильев раскрыл секрет успеха Познера Васильев напомнил, что Познер умеет говорить на трех языках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Васильев

Журналист Владимир Познер является обладателем сразу трех паспортов и умеет говорить на трех языках — русском, французском и английском, рассказал в беседе с NEWS.ru историк моды Александр Васильев. По его словам, телеведущий всегда жил между этих трех стран. Помимо прочего, он всю жизнь занимался спортом, что и продолжает делать, несмотря на возраст.

Ему помогли знания языков. Познер обладатель трех паспортов — российского, французского и американского. Он блестяще владеет английским, французским и русским. Познер всегда был между этих трех стран. Это человек, который всю жизнь занимался спортом, играл в теннис, любил молодых женщин, вел активный образ жизни и продолжает его вести, — рассказал Васильев.

Познеру 1 апреля исполнилось 90 лет. Он признался, что не планирует устраивать широкого празднования по случаю своего юбилея. Первый канал при этом показал документальный фильм «Владимир Познер. 90 минут», снятый на основе одноименной автобиографической книги. Премьера состоялась 1 апреля в 00:00 мск. Картина поделена на восемь частей, каждая из которых посвящена определенному отрезку жизни автора. В ней Познер делает личные признания, рассказывает о своей семье, предается воспоминаниям и оценкам прошлого с высоты прожитых лет.