«Барная певичка»: Лоза ответил обвинившей Паулса в плагиате Вайкуле «АиФ»: Лоза оскорбил обвинившую Паулса в плагиате Вайкуле

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Юрий Лоза

Российский певец и композитор Юрий Лоза в интервью aif.ru назвал латвийскую певицу Лайму Вайкуле «варьетешной барной певичкой», паразитирующей на чужом творчестве, и посоветовал ей утихнуть. Так артист отреагировал на слова коллеги о том, что советский композитор Раймонд Паулс не создавал оригинальной музыки, копируя западные хиты. Лоза подчеркнул, что после того как Паулс перестал писать песни для Вайкуле, она «не спела ничего приличного».

Варьетешная артистка латышская, боже мой, что вы с ней носитесь?! Всерьез воспринимать ее слова и тем более анализировать их нельзя. Кто она такая, чтобы Паулса трогать? Он — автор. А она? Смешно, что она вообще что-то говорит в сторону Паулса. <...> Некоторые мнят о себе бог знает что. Таких авторов, как Паулс, — единицы, — заявил Лоза.

Ранее Лоза перечислил, по его мнению, непонятные тексты песен Николая Баскова, Димы Билана, Ларисы Долиной, Кристины Орбакайте и других участников «Песни года». По словам артиста, изучение композиций коллег стало его новым развлечением в новогодние праздники. Лоза предположил, что многие исполнители не понимают смысла собственных песен.

В качестве примера Лоза назвал строки из песен Баскова «А сердце было камень. Чиркнули спичку в пламя», Билана «Через день я живу на распятье», Орбакайте «Мы поверили в глаза — по-другому, мол, нельзя», Сергея Лазарева «Не лги про чистую любовь... Она не дарит счастья с плеч», Mia Boyka «Вижу красные глаза. Таю будто в облаках медленно я в твоих руках», Долиной «Твое лицо мне снится, опять проплывая мимо».