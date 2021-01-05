Валерия показала видео, как её сын встречает жену из роддома

https://static.news.ru/photo/0b3cff12-4f5b-11eb-b370-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин, Валерия, Арсений и Лиана Шульгины Фото: valeriya/instagram.com

Певица Валерия опубликовала в Instagram короткое видео, на котором её сын Арсений вместе с друзьями и родственниками направляется в роддом, чтобы встретить супругу Лиану, родившую ему 1 января дочь Селин.

Наших уже выписали из роддома. Какой праздник Сеня устроил! Как это всё трогательно! — подписала видео Валерия.

Она также добавила, что чувствует себя «счастливейшей бабушкой на свете».

На кадрах видно, что Арсений несёт в руках огромный букет цветов, родственники и приятели тоже с цветами, а также с белыми и розовыми шарами. Рядом с ними вышагивают два нарядившихся медведями аниматора.

Вы как будто из Диснейленда сбежали, — слышен за кадром голос Валерии.

Как писал NEWS.ru, Лиана, супруга сына певицы Валерии, призналась, что уже задумывается о том, чтобы стать матерью во второй раз, хотя родила первенца всего несколько дней назад. По словам 22-летней матери, болезненные моменты, через которые ей пришлось пройти во время родов, забылись через считанные часы. Поэтому Лиана готова подарить мужу ещё наследников.

Ранее 22-летний Арсений рассказал, что эта новогодняя ночь стала самой интересной за всю его жизнь. Он всё время присутствовал в отделении вместе с женой. По его словам, психологически это было очень тяжело. Шульгин сообщил, что жена и дочка пробудут в перинатальном центре несколько дней.