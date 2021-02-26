Валерия Кристовская: не понимаю, зачем поливать бывших грязью

Валерия Кристовская, бывшая супруга солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского, решила заговорить о жизни после развода и начала записывать подкаст «Можно выйти». Мать четверых детей, которая успешно преодолела этап расставания, делится своим опытом и приглашает людей, рассказывающих свои истории выхода из отношений.

Как пришла идея записывать свои подкасты? Как Валерия пережила развод? Какие отношения сложились с Владимиром после расставания? Справедливо ли выражение «стерпится-слюбится»? Можно ли жить с нарциссом? Легло ли быть матерью-одиночкой? Об этом и многом другом Валерия Кристовская рассказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

«Можно выйти»: замуж или из отношений

— Что подтолкнуло создать свой подкаст? Развод?

— С моим разводом это не связано. Почему-то меня считают экспертом многие мои подписчики в Instagram и ставят меня в пример. Если мне удалось пережить развод, значит, и у них получится. Я подумала, что было бы неплохо записать истории людей, которые попали в такую же сложную ситуацию и вышли из неё победителем. Я глашатай (смеётся).

— За время после развода и до создания подкаста вы занимались психологией?

— Психология была мне интересна всегда. Я стала разбираться в себе после развода и осознала, что понимать ещё и других людей тоже неплохо. Поэтому я прокачалась в этом плане. И, конечно, теперь я знаю больше, чем, например, 10 лет назад.

— Что такое ваш подкаст?

— Это диалог с человеком, который рассказывает свою историю расставания не всегда после брака, но всегда после истории большой любви. Делится тем, как легче пройти этот путь, чтобы не было больно. Хотя больно будет всё равно, но можно облегчить собственные страдания.

Развод: личная драма и четверо детей

— Несмотря ни на что, ваш развод был непростым. Вы были замужем за публичным человеком, и ваша драма стала объектом обсуждения в обществе. Легко ли это?

— Мы постарались избежать огласки. О нашем разводе узнали только через год. Наш развод был публичным ровно настолько, насколько мы этого хотели. Когда мы об этом объявили, мне уже ничего не напоминало о прошлом. Очень помогла психология, это хорошая штука в такие моменты. Ты многое можешь понять о себе.

Кроме того, с психологом, а может быть, и психотерапевтом намного легче, конечно, выбраться из сложной ситуации.

— В каких отношениях вы сейчас с Владимиром?

— У нас четверо детей, и что бы ни происходило дальше, мы будем огромной частью жизни друг друга. Мы прожили вместе 16 лет. Это долгий путь. Мы всегда будем родителями. Поэтому совершенно нормально общаемся. Ведь главная задача — после развода сохранить хорошие отношения, потому что детей нужно воспитывать. Нет смысла оставаться на ножах, когда у вас совместные дети. Зачем поливать бывшего мужа грязью?

instagram.com/lera.norm

Советское воспитание: новая реальность

— Нас воспитывали родители, которым всю жизнь говорили, что в браке всё «стерпится-слюбится». По вашему мнению, это возможно?

— Многие наши родители, если с ними поговорить сейчас, признаются, что прожили бы по-другому многие моменты в жизни. К счастью, мир меняется, и мы меняемся вместе с ним. Мы стали смотреть за рамки «нельзя разводиться, потому что ты останешься одна». Я уверена, что любой человек вправе менять свою жизнь так, как он хочет.

Я понимаю людей, которые не хотят заводить детей, как понимаю и тех, кто по разным причинам отказывается от контрацепции. Мне понятны желания многих не вступать в брак, как и ясны мотивы мечтающих о единственной и неповторимой свадьбе и отношениях. Если все счастливы, то так тому и быть.

К сожалению, главная проблема всех отношений — мы не умеем договариваться.

— В школах есть уроки, которые ведут психологи. Но в старших классах чаще рассказывают о сексуальном воспитании, а не об отношениях. Как вы считаете, нужно ли уделять этому вопросу урочное время?

— Этому нужно уделять время в принципе, и, прежде всего, в семье. Но опять же не все умеют разговаривать друг с другом дома. Я много об этом говорю со своими детьми, у нас практически нет табу. Мы вместе учимся говорить и проговаривать.

На мой взгляд, в семье, пусть даже это только два человека без штампов в паспортах, любой может принять решение, что союз должен перестать существовать. Вы имеете на это полное право.

В школах мало опытных специалистов, которые способны грамотно подать этот материал. Но если в любом случае этому вопросу будет уделяться дополнительное время в школе — лишним не будет.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчины тоже плачут: сильный пол слушает подкаст

— А мужчины вам пишут?

— Мужчины редко пишут, и они немногословны в принципе, это не в их природе — говорить о личном. Но те подписчики, которые менее стеснительны, пишут мне, что мои темы интересны.

Я даже в Tinder разместила информацию о своём подкасте, решила работать на мужскую аудиторию со всех сторон. И мне стали писать мужчины, что слушают мой подкаст, что это интересно, некоторые спрашивают совет.

— Мужчины боятся слёз, но это естественная реакция организма — так задумано природой. Должны ли мужчины стесняться плакать?

— Слёзы — это не стыдно. Это огромная ценность, когда люди близки до такой степени, что могут показать любые эмоции.

Нарциссы: опасность расправы

— Сейчас набирает обороты тема нарциссического расстройства личности. Много в том числе каналов на YouTube, блогов, посвящённых этой теме. Вы имели опыт общения с нарциссами?

— Я сталкивалась с такими людьми. И уже, когда это произошло, начала изучать вопрос. К моему ужасу я поняла, что многие мои знакомые сталкивались с нарциссами, кто-то в браке с таким человеком и выйти из этих отношений непросто.

Это расстройство личности — довольно страшная история. Сейчас много стали об этом писать, говорить, изучать.

— Будет отдельный подкаст на эту тему?

— Будет отдельный выпуск о нарциссе, о пограничном состоянии с психопатией. Есть история.

— Поделитесь, пожалуйста. Ведь иметь дело с нарциссом — это риск для жизни и здоровья.

— Всё закончилось благополучно. Но итогом стало то, что женщина сменила даже город, она уехала вместе с детьми, чтобы нарцисс устроил свою жизнь, и, печально об этом говорить, но нашёл новую жертву и не преследовал мою героиню.

Она несколько лет жила в другом городе, но вернулась.

— Её психологическое здоровье не пострадало?

— Её личность осталась целостной. Видимо, она вовремя успела, что называется, соскочить. Он был приходящим-уходящим, они не жили вместе. Наверное, это её и спасло. Но она жила в страхе, потому что были угрозы физической расправы.

instagram.com/lera.norm

Будущее подкаста: что услышат люди

— Какие ещё темы будете освещать в подкасте?

— У меня самой нет каких-то наболевших тем. И истории гостей мне слушать не страшно, потому что я их знаю. Но всегда интересно то, как мы, женщины, умудряемся влипать в такие «бразильские сериалы».

— Что нужно, чтобы создать свой подкаст?

— Лично мне нужна студия, где есть два микрофона и человек за окошечком, который будет давать отмашки, что можно начинать говорить (смеётся). И, конечно, нужны гости! Это главное.

— Вы сами продюсируете подкаст?

— Мои гости — это люди, которых я позвала сама. Если это можно считать за продюсирование, то да, я — продюсер (смеётся).

Что будет дальше: советы матери четверых детей

— Вы мать-одиночка. Что вы можете посоветовать женщинам, которые остались с детьми без мужа? Многие ставят на себе крест.

— Термин «мать-одиночка» очень странный. Я как будто попадаю в какую-то категорию с жёсткими ограничениями. Нет. Я самодостаточная женщина, мать, которая просто воспитывает детей сама.

Я не могу быть одинокой — у меня четыре человека рядом (смеётся).

Хочу сказать всем — никакого креста на себе ставить не нужно ни в коем случае! Никогда.

— Ваше сердце сейчас занято?

— Оно всегда свободно, оно такое большое, что туда может поместиться большое количество людей.

— Какой общий совет для всех вы можете дать?

— Из любой ситуации есть выход. Если мой подкаст поможет кому-нибудь пусть даже предположить, что за этой закрытой дверью, перед которой стоит человек, есть жизнь, и дверь просто надо толкнуть — это супер. Значит, что я всё делаю не просто так.