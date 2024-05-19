В театре Маяковского отменили спектакль с Немоляевой из-за ее самочувствия Театр Маяковского сообщил об отмене спектакля «Бешеные деньги» с Немоляевой

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актриса Светлана Немоляева в спектакле-альманахе «Истории»

Показ спектакля «Бешеные деньги» с участием народной артистки России Светланы Немоляевой не состоится в связи с плохим самочувствием актрисы, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра Маяковского. Постановку представят 1 июля, а приобретенные билеты будут действительны.

Для возврата средств или переноса билетов на другую дату обращайтесь в кассы театра, — приводит агентство сообщение пресс-службы.

В театре отказались комментировать самочувствие актрисы. Также в пресс-службе не сказали, где Немоляева находится в настоящий момент.

Ранее стало известно об экстренной госпитализации звезды фильма «Служебный роман». По данным Telegram-канала «112», 87-летняя Немоляева почувствовала себя плохо в воскресенье, 19 мая. По данным канала, актриса попала в одну из московских больниц с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Народная артистка РФ Елена Санаева 13 мая подтвердила сообщения о госпитализации. Актриса отметила, что приболела и находится в хороших руках. Также Санаева заявила о хорошем самочувствии. По словам артистки, она «в хороших руках». Санаева известна по роли лисы Алисы в фильме «Приключения Буратино».