Telegram-канал Shot опубликовал видео последних минут жизни певца Юрия Шатунова. На кадрах видно, что друзья доставили исполнителя в больницу в селе Растуново, где они провели около 10 минут. После этого певца поместили в скорую, которая отправилась в домодедовскую больницу.
По дороге у легенды российской эстрады остановится сердце, — сказано в сообщении.
Ранее ТАСС написал о том, что исполнитель умер в карете скорой помощи. Незадолго до смерти Шатунов пожаловался медикам на острую боль в районе груди. Врачи оказали ему первую помощь. Затем его перевезли в реанимацию центральной районной больницы, однако медики спасти Шатунова не смогли.
Фото: Александр Шогин /ТАСС
Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год
Фото: Александр Шогин /ТАСС.
Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год
Фото: Роберт Нетелев/ТАСС
Солист группы «Ласковый май» 15-летний Юра Шатунов
Фото: Роберт Нетелев/ТАСС.
Солист группы «Ласковый май» 15-летний Юра Шатунов
Фото: Юрий Шатунов, 1989 год
Фото: Юрий Шатунов, 1989 год.
Фото: Tatiana Morozova/Russian Look
Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский»
Фото: Tatiana Morozova/Russian Look.
Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский»
Фото: Антон Белицкий/РИА Новости
Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год
Фото: Антон Белицкий/РИА Новости.
Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС
Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС.
Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС
Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год
Фото: Алексей Филиппов/ТАСС.
Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
На съемках «Песни года — 2011»
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look.
На съемках «Песни года — 2011»
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певец Юрий Шатунов на шоу-концерте «Песня года — 2013»
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.
Певец Юрий Шатунов на шоу-концерте «Песня года — 2013»
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Певец Юрий Шатунов во время выступления на вечере песен певца Димы Билана, 2021 год
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.
Певец Юрий Шатунов во время выступления на вечере песен певца Димы Билана, 2021 год