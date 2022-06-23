Telegram-канал Shot опубликовал видео последних минут жизни певца Юрия Шатунова. На кадрах видно, что друзья доставили исполнителя в больницу в селе Растуново, где они провели около 10 минут. После этого певца поместили в скорую, которая отправилась в домодедовскую больницу.

По дороге у легенды российской эстрады остановится сердце, — сказано в сообщении.

Ранее ТАСС написал о том, что исполнитель умер в карете скорой помощи. Незадолго до смерти Шатунов пожаловался медикам на острую боль в районе груди. Врачи оказали ему первую помощь. Затем его перевезли в реанимацию центральной районной больницы, однако медики спасти Шатунова не смогли.

Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год

Фото: Александр Шогин /ТАСС. Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год

Солист группы «Ласковый май» 15-летний Юра Шатунов

Фото: Роберт Нетелев/ТАСС. Солист группы «Ласковый май» 15-летний Юра Шатунов

Фото: Юрий Шатунов, 1989 год.

Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский»

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look. Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский»

Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год

Фото: Антон Белицкий/РИА Новости. Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год

Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год

Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год

На съемках «Песни года — 2011»

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look. На съемках «Песни года — 2011»

Певец Юрий Шатунов на шоу-концерте «Песня года — 2013»

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС. Певец Юрий Шатунов на шоу-концерте «Песня года — 2013»

Певец Юрий Шатунов во время выступления на вечере песен певца Димы Билана, 2021 год

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС. Певец Юрий Шатунов во время выступления на вечере песен певца Димы Билана, 2021 год