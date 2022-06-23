Последние минуты жизни Шатунова попали на видео

Фото: id24501104/vk.com

Юрий Шатунов

Telegram-канал Shot опубликовал видео последних минут жизни певца Юрия Шатунова. На кадрах видно, что друзья доставили исполнителя в больницу в селе Растуново, где они провели около 10 минут. После этого певца поместили в скорую, которая отправилась в домодедовскую больницу.

По дороге у легенды российской эстрады остановится сердце, — сказано в сообщении.

Ранее ТАСС написал о том, что исполнитель умер в карете скорой помощи. Незадолго до смерти Шатунов пожаловался медикам на острую боль в районе груди. Врачи оказали ему первую помощь. Затем его перевезли в реанимацию центральной районной больницы, однако медики спасти Шатунова не смогли.