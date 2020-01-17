https://static.news.ru/photo/87e0a712-391d-11ea-b5ec-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Телеведущая Ксения Собчак продолжает наслаждаться посленовогодним отдыхом. Сначала она с удовольствием провела время, катаясь на лыжах в Куршевеле, а теперь нежится под лучами солнца на Мальдивах. По некоторым сведениям, элитный отдых обходится звезде в кругленькую сумму: её вилла с бассейном и винным погребом стоит 1,5 млн рублей в сутки.

Как пишет StarHit, пара отдыхает на пятизвёздочном курорте Soneva. В их особняке есть всё необходимое для фешенебельного отеля: сауна, джакузи на открытом воздухе, тренажёрный зал и собственный винный погреб. Фотографиями виллы Собчак охотно делится с подписчиками своего Instagram.

Поклонники теледивы отмечают, что Собчак «зачастила» на элитные курорты, однако уверены, что она может себе позволить дорогой отдых.

Ранее Собчак сообщила своим подписчикам в соцсети о прибытии на отдых в Куршевель на частном самолёте. Знаменитость опубликовала сообщение со своей фотографией на фоне бизнес-джета. Счастливый вид телеведущей понравился не всем пользователям Сети. Некоторые в комментариях заявили, что она шикует, пока половина страны бедствует, писал NEWS.ru.