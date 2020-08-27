В Сеть попали снимки лежащей в гробу Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/10c3bc40-e869-11ea-a7ae-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: legkostupovavalentina/instagram.com

Журналисты сфотографировали певицу Валентину Легкоступову в гробу. Вопреки предупреждениям и просьбе со стороны родственников, они смогли сделать несколько кадров и слили их в Сеть.

Предположительно, автор фото получил за работу около 500 тысяч рублей. Подруга Легкоступовой, певица Светлана Лазарева, которая присутствовала на прощании с артисткой, назвала произошедшее верхом цинизма.

Журналисты пробирались в зал прощания под видом друзей, поклонников и начинали снимать происходящее на фотоаппараты или просо смартфоны, каким должен быть уровень цинизма, чтобы позволять, так себя вести, — приводит её слова Popcake.tv.

После прощания на Троекуровском кладбище Легкоступову кремировали. Она умерла 14 августа, несколько дней пробыв в коме. В клинику 54-летняя исполнительница попала с черепно-мозговой травмой. Певица, перед тем как оказаться в больнице, рассказала дочери Анетте Бриль о том, как получила травму головы, которая в итоге привела к её смерти. По словам дочери, по дороге в клинику исполнительница призналась, что упала сама. До обнародования этих сведений в СМИ муссировались слухи о причастности к инциденту с падением певицы её мужа Юрия Фирсова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певицу Валентину Легкоступову похоронили в сделанном в Италии белом гробу стоимостью около миллиона рублей. Сам гроб стоит 400 тысяч рублей, а оставшуюся часть суммы составили различные сопутствующие принадлежности вроде мягких подушек, постели, покрывала.