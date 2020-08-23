Легкоступову похоронили в гробу за миллион рублей

https://static.news.ru/photo/d068ed02-e5d7-11ea-a22d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певицу Валентину Легкоступову, умершую 14 августа, похоронили в сделанном в Италии белом гробу стоимостью около миллиона рублей. Об этом рассказал ритуальный агент Вячеслав Ребров.

Дорого, конечно, но что поделать. Когда такое внимание приковано к телу, родственникам нельзя ударить в грязь лицом, — цитирует его сайт teleprogramma.pro.

Агент уточнил, что сам гроб стоит 400 тысяч рублей, а оставшуюся часть суммы составили различные сопутствующие принадлежности вроде мягких подушек, постели, покрывала и тому подобное.

Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет. Незадолго до смерти она попала в клинику с черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения. Певица впала в кому, из которой уже не вышла. Предполагалось, что к смерти Легкоступовой может быть причастен яхтсмен Юрий Фирсов. Однако по словам дочери певицы, Анетты Бриль, по дороге в клинику так рассказал, что упала сама.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Наталья Штурм предложила сделать из праха покойной звезды драгоценные кулоны. Она полагает, что так родственникам артистки будет легче пережить утрату.