«В программе Малышевой больше экшена»: Тимати о шоу Ивлеевой

https://static.news.ru/photo/c11dbda4-d34b-11e9-acd2-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) записал специальное обращение для блогера Анастасии Ивлеевой, в котором предупредил её, чтобы она больше не приглашала его в свою передачу «Прямой Карантин».

Ранее ведущая «Орла и решки» предложила музыканту принять участие в 13-м выпуске её шоу, потому что это его любимое число.

Я тебе скажу честно. В программе Елены Малышевой намного больше экшена. Ты не готова ко мне физически. Я скушаю тебя с потрохами, — заявил исполнитель.

Он предложил девушке прислать самые яркие сценарии на его почту, после чего он даст свой ответ. По его словам, он посмотрел несколько выпусков её шоу и они ему не понравились.

Как писал NEWS.ru, возлюбленная Тимати Анастасия Решетова рассказала, что уволила первую няню своего сына. Ей не понравилось, что женщина чересчур много «брала на себя», пытаясь воспитывать малыша согласно своим убеждениям.