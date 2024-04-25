В продолжении триллера «28 дней спустя» появится звездный каст Deadline: Рэйф Файнс пополнил каст продолжения триллера «28 дней спустя»

Фото: British Film Council

Кадр из трейлера фильма «28 дней спустя»

Актеры Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс и Джоди Комер появятся в новом продолжении триллера «28 дней спустя». Режиссерское кресло займет Дэнни Бойл, информирует Deadline. Отмечается, что первый фильм из данной серии вышел в прокат в 2002 году, а его продолжение — в 2007 году.

В настоящее время неизвестно, какие роли будут играть актеры. Аарон Тейлор-Джонсон известен благодаря съемкам в картинах «Быстрее пули» и «Крэйвен-охотник». Номинант на премию «Оскар» Рэйф Файнс, сыгравший в «Списке Шиндлера» и «Меню», также войдет в актерский состав нового фильма. Компанию им составит Джоди Комер, снимавшаяся в фильмах «Убивая Еву». Отмечается, что об участии Комер в съемках ранее сообщали инсайдеры, знакомые с процессом создания новой картины.

Съемки продолжения триллера стартуют в мае. «28 лет спустя» будет первым фильмом в новой трилогии. Алекс Гарленд напишет сценарий ко всем трем частям. Постановкой второго фильма может заняться создатель «Капитана Марвела 2», режиссер Ниа Да Коста.

Британскому 33-летнему актеру Аарону Тейлору-Джонсону ранее предложили сыграть нового Джеймса Бонда в очередной части знаменитой франшизы. Он может заменить Дэниела Крейга, который ранее исполнял роль агента 007. Тейлор-Джонсон будет седьмым человеком, сыгравшим культового британского шпиона. Первая часть франшизы вышла в 1962 году.