«В красной зоне»: в больнице впервые рассказали о состоянии МакSим

В городской клинической больнице № 52 города Москвы, где находится певица МакSим, впервые прокомментировали её состояние. Представитель медучреждения рассказал в беседе с NEWS.ru, что артистка до сих пор в реанимации. Навещать МакSим нельзя никому, визиты запрещены даже родственникам.

Она поступила 23 июня и с того момента находится в реанимации. У нас сейчас все отделения — это «красная зона». Навещать нельзя никого, даже тех, кто находится не в реанимации, а в обычных палатах, — рассказали в больнице.

Представитель медучреждения добавил, что сейчас в больнице функционирует только передача вещей и посылок.

Уже больше месяца, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова находится в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом)».

Напомним, что продюсер певицы Маргарита Соколова изначально публиковала справку о госпитализации артистки в частную клинику «Медси», а позже заявила, что исполнительница там не лежит. NEWS.ru обратил внимание, что находящуюся в коме МакSим перевезли в другую больницу. Сейчас артистка лечится в городской клинической больнице № 52.

Ранее пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская в комментарии для NEWS.ru заявила, что артистку иногда «выводят из медикаментозного сна, периодически она спит». Представитель исполнительницы отметила, что подобный режим — «нормальная практика».