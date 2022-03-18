«Уважаю его выбор»: Безрукова о решении Делона сделать эвтаназию

Французский артист — 86-летний Ален Делон — является «одним из самых красивых мужчин мирового кинематографа», но его решение сделать эвтаназию необходимо уважать, заявила NEWS.ru актриса Ирина Безрукова. Она подчеркнула, что если Делон «отважился» на такой шаг, то значит «ситуация действительно безвыходная».

Достаточно грустная новость. Это (Ален Делон. — NEWS.ru) один из самых красивых мужчин мирового кинематографа. Но мне кажется, что каждый человек имеет право определять свою судьбу, у каждого есть выбор. И если ситуация действительно безвыходная, и человек живёт в невероятных физических мучениях, вероятно, ситуация именно такая, раз он отважился на это. Но это выбор, и его надо уважать. Я уважаю его выбор, — отметила Безрукова.

Делон захотел добровольно уйти из жизни. Об этом его сын Энтони рассказал в интервью Le Point. Он добавил, что отец решил сделать эвтаназию в Швейцарии, где она легальна, и уже составил завещание. Накануне Делон артист соболезнование в связи со смертью коллеги Жана-Поля Бельмондо и заявил, что «абсолютно подавлен» этим событием. Оба легендарных французских актёра не раз играли вместе в фильмах, родились примерно в одно и то же время.

Ранее российский писатель в комментарии для NEWS.ru оценил высказывание Алена Делона о добровольной эвтаназии, которое недавно появилось в СМИ. Драматург отметил, что это личное дело звезды. По его словам, актёра он знает с самого детства. Первый раз он увидел артиста в фильме «Рокко и его братья».