Успенская ответила на слухи о груди 8 размера

https://static.news.ru/photo/cf26c36c-8496-11ea-8c15-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информация о пластической операции по увеличении груди Любови Успенской до 8 размера — враньё. Об этом рассказала сама певица. Слухи появились после выхода одного из клипов с участием артистки. Однако исполнительница призналась, что «сделала губки», но немного «перекачала» ради съёмок.

Грудь восьмого размера в этом клипе не моя. Брали дублёршу. Так что информация о том, что я сделала себе такую грудь — враньё. В фигуру, кстати, я тоже особо не вкладываю — не изнуряю себя тренировками в спортзале, — цитирует «королеву шансона» портал argumenti.ru.

Она добавила, что не уделяет повышенного внимания фигуре, не посещает изнурительных тренировок в спортивном зале. Свободное время посвящает музыке и голосу. Успенская отметила, что её не волнует чужое мнение, кто и что говорит про певицу.

По словам звезды, если бы она прислушивалась к подобным высказываниям, то никогда не добилась бы успеха.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Успенская нашла новый способ заработка во время карантина. Звезда записывает видеопоздравления. Звонок в день рождения и заранее записанный ролик обойдутся в 30 тысяч рублей. Королева шансона может общаться с именинником до 15 минут.