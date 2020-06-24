Ургант пошутил над маской Кокорина из крокодиловой кожи

https://static.news.ru/photo/4500b0e2-b5f3-11ea-aaf0-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: urgantcom/instagram.com

Телеведущий Иван Ургант пошутил над маской из крокодиловой кожи, которую носит футболист Александр Кокорин, чтобы не заразиться коронавирусом. Судя по новостям, спортсмен приобрёл аксессуар за 30 тысяч рублей, она была изготовлена в одном из бутик-ателье.

Делаем вывод: коронавирус опасен не только для людей, но и для крокодилов. Я не понимаю, зачем надо было покупать маску из крокодиловой кожи. Можно было к мокасинам приделать лямки​, — сказал ведущий в программе «Вечерний Ургант».

Соведущий Дмитрий Хрусталёв обратил внимание на то, что у крокодилов толстая кожа, поэтому в маске, вероятно, тяжело дышать.

Это, Митя, зависит, из какой части крокодила взяли конкретную маску. Потому что я уверен, что та маска, которая прижата к носу и рту Александра, в ней прекрасно дышится — в ней есть клапан, — пошутил Ургант.

Об удобстве дыхания через такую маску Кокорина спрашивали и подписчики в Instagram, где он хвастался приобретённым аксессуаром. Отвечая на этот вопрос, спортсмен сказал, что «там для дыхания маленькие дырочки».

Кокорин считается одним из самых скандальных футболистов России и любит эпатировать публику. Широкий резонанс получила драка, в которой участвовал Кокорин вместе со своим другом, футболистом Павлом Мамаевым осенью 2018 года. Обоих приговорили к реальному сроку лишения свободы, но позже выпустили по УДО.