https://static.news.ru/photo/5c24b642-2fc0-11ea-bf0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Уральские Пельмени/facebook.com

Директор юмористического коллектива «Уральские пельмени» Евгений Орлов объяснил высокие рейтинги одноимённого шоу на канале СТС непрерывно растущим качеством проекта.

Как свидетельствуют данные мониторинговой компании Mediascope, в ночь на 1 января почти каждый десятый российский телезритель смотрел выпуски «Уральских пельменей» на СТС. Евгений Орлов, комментируя этот факт для URA.RU, отметил, что качество проекта «растёт из года в год». Директор «Уральских пельменей» похвалил руководство СТС за правильный выбора контента для новогоднего эфира, назвав их опытными людьми, «которые знают, что делают».

Судя по всему, шоу действительно популярно, — резюмировал Орлов.

Согласно исследованию, непосредственно в праздничную ночь СТС смотрели 2,3 млн человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, коллектив «Уральских пельменей» подал иск против бывшего директора Сергея Нетиевского. Артисты обвиняют его и принадлежащую Нетиевскому компанию в незаконном использовании товарного знака и требуют взыскать 200 млн рублей.