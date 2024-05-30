«Упертые такие попались»: Лепс о своих детях Лепс не смог ответить на вопрос, как он поощряет детей за хорошую учебу

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Юрий Киселев, Григорий Лепс (справа)

Российский певец Григорий Лепс на презентации нового альбома Юрия Киселева в беседе с корреспондентом NEWS.ru рассказал, что его дети учатся хорошо. При этом звезда не смог ответить на вопрос, делает ли он поощрения за достижения в учебе.

Учатся, и слава богу, хорошо учатся, упертые такие попались детишки, — отметил исполнитель.

Ранее Лепс рассказал NEWS.ru, что против обучения своих детей за границей, так как они могут научиться всему в России. Однако он заявил, что пошел на поводу у большинства и не смог противостоять решению семьи. Кроме того, дети смогут привезти знания из-за рубежа домой, считает певец.

Также сообщалось, что певица Sia стала мамой в возрасте 48 лет. Отцом ребенка стал супруг Дэн Бернад, за которого она вышла замуж в прошлом году. Кроме того, звезда уже стала бабушкой: у одного из приемных детей певицы родился ребенок.

Кроме того, третью беременность рассекретила актриса Анна Хилькевич. Она выложила в соцсетях ролик с двумя дочками, в котором показала свой округлившийся живот. Артистка появилась в кадре в футболке с надписью «Мамочка трех ангелочков». По ее словам, ждать малыша в осознанном возрасте — «особый кайф».