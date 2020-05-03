Умер автор песен «Ласкового мая» Владимир Бойко

Композитор и музыкальный руководитель группы «Ласковый май» Владимир Бойко скончался после продолжительной болезни. О его смерти на своей странице в Instagram сообщил продюсер Андрей Разин.
Бойко написал для коллектива 25 песен, многие из которых стали хитами. Разин выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким композитора.
ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram
Ð¥Ð¾ÑÑ ÑÐ¾Ð¾Ð±ÑÐ¸ÑÑ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð¼ Ð¿Ð¾ÐºÐ»Ð¾Ð½Ð½Ð¸ÐºÐ°Ð¼ ÑÑÑÐ°ÑÐ½ÑÑ Ð²ÐµÑÑÑ. 3 Ð¼Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ»Ðµ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð¾Ð»Ð¶Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¸, Ð² ÑÐµÐ·ÑÐ»ÑÑÐ°ÑÐµ Ð¸Ð½ÑÑÐ»ÑÑÐ°, ÑÑÐµÐ» Ð¸Ð· Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ°Ð½Ñ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ñ Â«ÐÐ°ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐ¹ Ð¼Ð°Ð¹Â», Ñ 1989 Ð³. Ð¼ÑÐ·ÑÐºÐ°Ð»ÑÐ½ÑÐ¹ ÑÑÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸ÑÐµÐ»Ñ, Ð²Ð¼ÐµÑÑÐ¾ Ð¡ÐµÑÐ³ÐµÑ ÐÑÐ·Ð½ÐµÑÐ¾Ð²Ð°, ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð¾Ð·Ð¸ÑÐ¾Ñ Ð½Ð°ÑÐµÐ¹ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ñ ÐÐ»Ð°Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐ¾Ð¹ÐºÐ¾, ÐºÐ¾ÑÐ¾ÑÑÐ¹ Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð» Ð¾ÐºÐ¾Ð»Ð¾ 25 Ð¿ÐµÑÐµÐ½ Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ñ. ÐÑÐ¾ ÑÐ°ÐºÐ¸Ðµ ÑÐ»ÑÐ³ÐµÑÑ, ÐºÐ°Ðº Â«ÐÐ°Ð´ÐºÐ¸Ð¹ ÑÑÑÐ½Ð¾ÐºÂ» Ð¸ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¸Ðµ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ðµ. ÐÐ³Ð¾ Ð¿ÐµÑÐ½Ð¸ Ð¿ÐµÐ» Ñ, Ð° ÑÐ°ÐºÐ¶Ðµ ÐÐ°ÑÐ°Ð»ÑÑ ÐÑÐ¾Ð·Ð¾Ð²ÑÐºÐ°Ñ Ð¸ Ð´ÑÑÐ³Ð¸Ðµ ÑÐ¾Ð»Ð¸ÑÑÑ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ñ Â«ÐÐ°ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐ¹ Ð¼Ð°Ð¹Â». ÐÐ½Ð¾Ð³Ð¸Ðµ Ð¿ÐµÑÐ½Ð¸ ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸ ÑÑÐ°Ð»Ð¸ ÑÐ»ÑÐ³ÐµÑÐ°Ð¼Ð¸. ÐÑÑ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ð° Â«ÐÐ°ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐ¹ Ð¼Ð°Ð¹Â» ÑÐºÐ¾ÑÐ±Ð¸Ñ Ð¸ Ð¿ÑÐ¸Ð½Ð¾ÑÐ¸Ñ ÑÐ°Ð¼ÑÐµ Ð¸ÑÐºÑÐµÐ½Ð½Ð¸Ðµ ÑÐ¾Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÐ¾Ð´Ð½ÑÐ¼, Ð¸ Ð±Ð»Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ð¼ ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸. Ð¦Ð°ÑÑÑÐ²Ð¸Ðµ ÐµÐ¼Ñ ÐÐµÐ±ÐµÑÐ½Ð¾Ðµ. ÐÑÐ¾ Ð±Ð¾Ð»ÑÑÐ°Ñ ÑÑÑÐ°ÑÐ° Ð´Ð»Ñ Ð³ÑÑÐ¿Ð¿Ñ Â«ÐÐ°ÑÐºÐ¾Ð²ÑÐ¹ Ð¼Ð°Ð¹Â». ÐÐ° ÑÐ¾ÑÐ¾ Ñ Ñ ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´ÐµÐ¹ ÐÐ¾Ð¹ÐºÐ¾.
Ранее NEWS.ru писал, что умерла российская и советская поэтесса Алла Гольцева, работавшая с большим количеством известных певцов. В частности, она написала более 50 песен для «Ласкового мая». Именно Гольцева сочинила текст песни «Детство» для Юрия Шатунова. Классикой стали и её сказки, которые она писала для детей разного возраста.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен