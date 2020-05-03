Умер автор песен «Ласкового мая» Владимир Бойко

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Актёр Данила Козловский поделился нежным снимком с новорождённой дочерью. Фото он опубликовал на своей странице в Instagram в день своего 35-летия. Ода-Валентина появилась на свет в Америке. Именно в этой стране решила рожать гражданская жена актёра Ольга Зуева.

Молодые остановились в городе Монток и арендовали там жильё, чтобы переждать пандемию. В день рождения актёра семья выбралась к морю. На фото Козловский изображён на фоне океана с дочкой, которую...