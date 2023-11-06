Украинский музыкант призвал поляков учить русский язык Солист «Пошлой Молли» призвал жителей Польши говорить на русском языке

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Кирилл Бледный (Кирилл Тимошенко)

Солист украинской группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный (Кирилл Тимошенко) опубликовал в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) призыв к жителям Польши учить русский язык. Он также заявил, что стране следует вернуться в состав Российской империи.

Знаете, что меня бесит в Польше? Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом языке, когда есть русский язык. Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. <...> Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке, — сказал музыкант.

Ранее экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович иронично заявил, что Киеву следует отправлять на фронт только украиноязычных граждан, а русскоязычных лишить «священного права» бороться за страну. По его словам, всех граждан, говорящих по-русски, следует оставить в тылу «стыдиться». Арестович также предложил разрешить русскоговорящим украинцам свободный выезд из страны.

Так политик прокомментировал скандал в Киеве, устроенный пассажирками такси из-за отказа водителя перейти с русского языка на украинский. Мужчину в итоге уволили с работы, а его водительская лицензия была заблокирована.