«Уехали полтора юмориста»: Петросян высказался о сбежавших коллегах Петросян попросил не стричь всех юмористов под одну гребёнку из-за Галкина

Фото petrosyanevgeny/instagram.com

Евгений Петросян впервые прокомментировал бегство артистов с началом спецоперации на Украине. Поводом для его обращения стали слова телеведущего Владимира Соловьёва, который не перестаёт осуждать покинувших Россию звёзд. В ответ 76-летний Петросян записал видеообращение, в котором выразил своё возмущение.

Во-первых, уехало полтора юмориста. Не знаю, можно ли Урганта назвать юмористом? Он вообще-то шоумен. Слово юморист все-таки ассоциируется с другими людьми. Говорят, кстати, что он уже вернулся. Один Галкин за границей. Ну и что теперь? — говорит Петросян.

Артист отметил, что сам он никуда не уезжал, как и многие его коллеги, и продолжает работать для российской публики. Более того, Петросян признался, что сам связался с Минобороны и попросился на линию конфликта, чтобы подержать российских воинов.

В ближайшее время мэтр российской эстрады собирается вместе с другими коллегами выступить перед ранеными в московских залах.

Я никогда о своих деяниях так не заявлял, но сейчас вынужден это сделать. И прошу прекратить высказываться о юмористах в пренебрежительном тоне. Давайте, несмотря на трудности, друг другу улыбаться, — сказал юморист.

Ранее Максим Галкин вновь вышел на связь со зрителями после критики главы RT Маргариты Симоньян. Артист полностью проигнорировал все выпады в свой адрес, а также российского зрителя, обратившись на этот раз в своём микроблоге к израильской публике.