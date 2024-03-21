«Уехали — и фиг с ними»: Маршал раскритиковал концерты Орбакайте в США Маршал призвал меньше говорить об уехавших артистах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Заслуженный артист России Александр Маршал раскритиковал певицу Кристину Орбакайте, которая в скором времени отправится на гастроли по городам США и Канады. Свое отношение к исполнительнице он выразил в разговоре с журналистами издания aif.ru.

Артист отметил, что для него не имеет значения, в каких городах и концертных залах будут выступать покинувшие Россию певцы. Он подчеркнул, что сам намерен вернуться на передовую и радовать солдат своим творчеством, а также призвал больше говорить об оставшихся в стране исполнителях.

Пишите больше о них! Сколько можно писать о тех, кто не стоит такого внимания? Уехали — и фиг с ними! — заявил Маршал.

Ранее стало известно, что Орбакайте выступит в нескольких городах США и Канады. В их числе Торонто, Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия и Бостон. 20 апреля певица выступит в нью-йоркском баре LEVEL в Бруклине, где исполнит хиты на русском языке. По словам организаторов тура, в рамках которого состоится и этот концерт, Орбакайте споет композиции «Перелетная птица», «Опять метель», «Мой мир», «Алла будет петь» и многие другие. При этом сообщалось, что певица Алла Пугачева вряд ли выступит на концертах дочери.