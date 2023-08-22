«Учитесь быть собой»: Бородина ответила на критику ее новой прически в Сети Бородина посоветовала критикующим ее новую прическу учиться быть собой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина посоветовала критикующим ее новую прическу учиться быть собой и позволять себе быть разной, не завися от мнения толпы. В сторис на странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) звезда отметила, что ей было достаточно постричь челку, чтобы «взорвать» социальные сети в то время, как другие для этого «пыжатся 24/7».

Кто-то пыжится 24/7, чтобы был инфоповод, а кто-то выходит из дома с челкой и взрывает телегу (Telegram. — NEWS.ru) и инсту. Девочки, учитесь быть собой, ухаживайте за собой, ищите свой стиль и кайфуйте от себя, позволяйте себе быть разной, а не как диктует толпа, — написала Бородина.

После публикации фотографии в новом образе Бородина стала получать сообщения о том, что перестала быть на себя не похожа. Изменившаяся внешность телеведущей вызвала ассоциации с хореографом Аллой Духовой и бывшей коллегой по «Дому 2» Еленой Бушиной.

Подписчики звезды привыкли видеть Бородину с мягкими локонами, гладким пучком или уложенными прядями. Новый образ оказался слишком непривычным для поклонников и хейтеров: прямые длинные волосы и рванная челка, спадающая на глаза, были восприняты неоднозначно.

В мае внешний вид уральского певца Данилы Прыткова, известного как Niletto, обеспокоил поклонников. Артист выступил с шоу на финале Кубка России перед матчем между ФК «Урал» и ЦСКА на «Екатеринбург Арене». После концерта одна из болельщиц отметила, что исполнитель «быстро постарел».