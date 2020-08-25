Учительница русского языка раскритиковала Урганта за речевые ошибки

https://static.news.ru/photo/e5271648-e6b2-11ea-a0df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Шоумен Иван Ургант регулярно допускает речевые ошибки, за которые в школе почти наверняка получил бы двойку. Самые типичные из них перечислила преподаватель русского языка Татьяна Гартман.

На своём YouTube-канале «Училка vs ТВ» она привела несколько примеров на основе фрагментов телевизионных выпусков программы «Вечерний Ургант».

Телеведущий вместо слова «обеих» о женском роде говорит «обоих», а в слове «баловаться» он, как и большинство людей, ставит ударение на первый слог, в то время как надо на третий, приводит приведённые педагогом примеры «Царьград».

Кроме того, Ургант постоянно ошибается с постановкой ударения в словах «излечит», где оно требуется на втором слоге. Вместо слова «новорождённый» с ударением на букву «ё» шоумен произносит «новорожденный» с ударением на третье «о». Ошибается он и с постановкой ударения в слове «мусоропровод», где оно по правилам должно быть на последнем слоге.

Есть и речевые ошибки — например, университет можно только окончить, но никак не закончить, добавила педагог.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ургант похвастался снимками дочерей Валерии и Нины, а также жены Натальи Кикнадзе.