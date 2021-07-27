У звезды сериала «Побег» диагностировали аутизм

Звезда сериала «Побег» Уэнтуорт Миллер признался, что у него диагностировали аутизм. О недуге американский актёр рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

49-летний артист подчеркнул , что неофициально заболевание обнаружили ещё год назад, позже врачи подтвердили опасения шоумена. По его словам, он очень мало знает об этой проблеме.

Скажем так, я был шокирован. Но не был удивлён. <...> Прямо сейчас я занимаюсь тем, что расширяю свой кругозор. Переоцениваю пять десятилетий пережитого опыта через новую оптику. Это займёт много времени, — сообщил Миллер.

Сериал «Побег» выходил на экраны с 2005 по 2009 год и в 2017-м, когда показали финальный — пятый сезон. Картина рассказывала о попытке двух заключённых покинуть тюрьму. В главных ролях снялись Миллер и Доминик Пёрселл.

Ранее телеведущему и музыкальному критику Сергею Соседову сделали экстренную операцию в Белоруссии, куда он приехал на «Славянский базар» в Витебске. Во время утренних упражнений шоумен почувствовал невыносимую боль в ноге, оступился и упал. Прибывшие медики доставили журналиста в лечебное учреждение, где диагностировали у мужчины разрыв ахиллового сухожилия.