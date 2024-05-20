«У нас химия»: Бузова и Батрутдинов рассказали Воле, был ли у них секс Батрутдинов признался, что у него с Бузовой ментальная связь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Комик Тимур Батрутдинов на «Шоу Воли» рассказал, что у них с певицей Ольгой Бузовой «ментальная связь». По его словам, у них «была химия», которая так и не перешла «в физику». На детекторе лжи в программе Батрутдинов утвердительно ответил на вопрос, просыпался на ли он вместе с исполнительницей, но не ответил на вопрос, был ли у них секс. Также он признался, что любит Бузову.

У нас химия, но физики пока еще нет. У нас с Олей ментальная связь. Мы давно могли бы перешагнуть эту черту. Но где эти люди, которые перешагнули эту черту? А я вот он, рядом чижу и за ручку держу, — сообщил в программе Батрутдинов.

Бузова призналась, что ранее всегда хотела познакомиться с Батрутдиновым. После она отметила, что, несмотря на теплые отношения, встречалась с юмористом и между ними «не было любви». Артистка не стала скрывать, что Батрутдинов хорошо целуется и тоже призналась ему в любви.

Ранее Бузова поцеловалась с Батрутдиновым в выпуске шоу «Лига городов» на ТНТ. Произошло это на глазах у ее бывшего возлюбленного — блогера Давида Манукяна (Дава), который с улыбкой отреагировал на случившееся.Бузова и Батрутдинов поцеловались под крики зрителей.



Пара прикрывала лица руками. Камеры зафиксировали реакцию нескольких известных артистов, включая Даву. Увидев поцелуй Бузовой и Батрутдинова, он рассмеялся. Отмечается, что Бузова посетила проект в качестве специальной гостьи финала шоу.