https://static.news.ru/photo/9c7f8f72-4812-11ea-a48b-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Плаксина Фото: pacha_tati/instagram.com

Адвокат Любови Успенской Александр Бенхин рассказал о состоянии дочери певицы после того, как она заявила в эфире федерального канала, что её мать мешает ей жить.

Она лечилась, у неё диагноз — шизофрения. Человек не в адеквате, — рассказал представитель артистки в разговоре с НСН.

По его словам, НТВ не имел права использовать больного человека. Телеканал испортил идеальную репутацию Успенской. В связи с этим составлен иск на сумму более 30 миллионов рублей.

Во время передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности. Позже она извинилась перед матерью.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Лера Кудрявцева принесла Любови Успенской свои извинения. По её словам, она узнала, что Плаксина придёт в студию, за пять минут до начала программы.